Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,1% r/r w październiku br. wobec 2,2% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując wstępne dane. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,2%.

„Analizując główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że w październiku najwyższy roczny wskaźnik odnotują usługi (3,4% w porównaniu z 3,2% we wrześniu), a następnie produkty spożywcze, alkohol i wyroby tytoniowe (2,5% w porównaniu z 3% we wrześniu), towary przemysłowe nieenergetyczne (0,6% wobec 0,8% we wrześniu) oraz energia (-1% w porównaniu z -0,4% we wrześniu)” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 2,1% r/r.

Źródło: ISBnews