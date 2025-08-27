Inflacja konsumencka CPI będzie dalej spadała, poinformował premier Donald Tusk.

„Dzisiaj mamy jedną z najniższych inflacji – jest w tej chwili 3% i mamy powody dalej być optymistami, że inflacja będzie spadała” – powiedział Tusk podczas Rady Gabinetowej.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka CPI wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w lipcu 2025 r. przy wzroście cen usług o 6,2% i towarów o 1,9%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług o 1,0%, a towarów o 0,1%). Konsensus rynkowy przewidywał w lipcu 3,1% r/r.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w lipcu br. wobec 4,1% r/r w czerwcu.

Jak podał z kolei Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,3% w lipcu 2025 r. w ujęciu rocznym wobec 3,4% r/r w czerwcu br.

Źródło: ISBnews