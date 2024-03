Inflacja konsumencka wyniesie 2,3% r/r na koniec I kw. br., a następnie 3,3% na koniec II kw. oraz po 5,3% na koniec III i IV kw. br., prognozują ekonomiści Santander Bank Polska. Według nich, inflacja średnioroczna CPI wyniesie w br. 4,1% (wobec 5,5% prognozowanych na 2024 r. w grudniu ub.r.).

„Spodziewamy się dalszego spadku inflacji bazowej w okolice 4% r/r w połowie 2024 r. Wskutek narastającej presji ze strony wzrostu jednostkowych kosztów pracy spadek inflacji bazowej zostanie wg nas zatrzymany, a w II połowie roku dojdzie nawet do jej lekkiego wybicia Na koniec roku spodziewamy się inflacji bazowej na poziomie 5%” – czytamy w raporcie „MAKROskop”.

Według prognoz banku, inflacja bazowa wyniesie w poszczególnych kwartałach br. odpowiednio: 5,5%, 4,3%, 4,5% i 4,9%.

„Niższy przebieg cen żywności na początku 2024 r oraz dalsza obniżka globalnych indeksów cen produktów spożywczych ( CRB) skłoniły nas do obniżenia prognozy dotyczącej tego kawałka CPI w dalszej części roku. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, z początkiem kwietnia stawki VAT na żywność wracają do normalnego poziomu. W związku z tym spodziewamy się przeciętnego wzrostu cen żywności w 2024 r. o ok. 4% r/r lub ok. 1,5% r/r, jeśli pominąć efekt przywrócenia stawki VAT” – napisano dalej.

Jak wskazano w raporcie, obecny stan prawny wskazuje na mocny wzrost rachunków za energię elektryczną i gaz od lipca (odpowiednio o 55% i 40%).

„W grudniowym MAKROskopie przedstawiliśmy nasze szacunki, że wzrost cen zostanie ograniczony do odpowiednio 30% i 20%, a teraz, po wypowiedziach minister klimatu i środowiska, sugerujących wzrost o 15% zmieniamy nasze założenia na taką właśnie wartość” – wskazali ekonomiści.

„Ze względu na niższe założenia dotyczące cen energii oraz niższy przebieg cen żywności na początku roku obniżamy naszą prognozę inflacji CPI do 4,1% z 4,9% średnio w 2024 r. i do 5,3% z 6,7% na koniec roku” – podsumowali.

Według marcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) w scenariuszu zakładającym utrzymanie działań antyinflacyjnych przez rząd inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 2,5% r/r w II kw. br., 3% r/r w III kw. br. i 3,4% w IV kw. br. Natomiast w scenariuszu wycofania działań osłonowych inflacja CPI w II-IV kw. br. wyniosłaby następująco: 3,4% r/r, 8% r/r i 8,4% r/r.

Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – w scenariuszu zakładającym, że antyinflacyjne działania osłonowe będą kontynuowane w całym horyzoncie projekcji: 4,7% w 2024 r., 4,5% w 2025 r. i 4,1% w 2026 r. Natomiast w scenariuszu wycofania działań antyinflacyjnych wskaźniki średnioroczne kształtowałyby się następująco: 4,7% w 2024 r., 4,5% w 2025 r. i 3,8% w 2026 r.

Źródło: ISBnews