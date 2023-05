Inflacja konsumencka (CPI) może osiągnąć jednocyfrowy poziom jeszcze w sierpniu, w świetle ostatnich trzech odczytów obniżającej się inflacji, która jest już trendem, ocenia w rozmowie z ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Henryk Wnorowski. Według niego, ryzykiem pozostają ceny żywności oraz oczekiwania inflacyjne, które mogą być podwyższane m.in. przez możliwość większego poluzowania fiskalnego do końca tego roku. Członek Rady liczy jednocześnie, że lipcowa projekcja inflacyjna banku centralnego wykaże niższą ścieżkę inflacji konsumenckiej w stosunku do marcowej.

„Liczyłem osobiście, że majowy wskaźnik inflacji wyniesie poniżej 13%, być może w odczycie finalnym tak się stanie. Jest to trzeci kolejny miesiąc obniżania się wskaźnika inflacji konsumenckiej i możemy powiedzieć, że jest to już trendem. Liczę na kolejne, bardziej znaczące obniżki CPI r/r o 2 pkt proc. i więcej (w odczytach miesięcznych) – dotychczas wyniosły one w ostatnich trzech miesiącach: dwa razy po 1,7 pkt i raz 1,4 pkt. Skoro w maju wskaźnik nie obniżył się 2 pkt proc., to mam nadzieję, że stanie się w przyszłości. Pierwszy raz – co jest bardzo optymistyczne – nie mamy przyrostu inflacji w ujęciu miesięcznym” – powiedział Wnorowski w rozmowie z ISBnews.

„To są generalnie dobre informacje, natomiast cel, do którego dążymy – to jest niezmiennie 2,5% +/- 1 pkt proc. – jeszcze ciągle jest daleko. Oczywiście, cel ten osiągniemy, zgodnie z obowiązująca, marcową projekcją inflacyjną pod koniec roku 2025. Osobiście wierzę, że kolejna projekcja inflacyjna – tj. lipcowa – będzie nieco lepsza i pokaże być może krótszą perspektywę osiągnięcia celu” – dodał.

Wskazał, że wynik na majowym odczycie inflacji konsumenckiej negatywnie ciążą ceny żywności.

„Moja niepełna satysfakcja z majowego wyniku inflacji wynika z komponentu żywnościowego. Jestem bardzo rozczarowany komponentem żywnościowym. Nie widzę fundamentalnych, tj. kosztowych przesłanek do tego, by ceny żywności rosły w takim tempie. To mnie martwi. Konkurencja w Polsce w obszarze dostarczania artykułów żywnościowych nie działa, a przynajmniej słabo pracuje. Struktura polskiego handlu detalicznego w tej chwili działa tak, że dystrybutorzy dosyć spokojnie poprawiają sobie rentowności. Mogą to robić, gdyż oczekiwania inflacyjne są ciągle dosyć wysokie, mamy dużą łatwość akceptacji nowych – wyższych cen” – powiedział Wnorowski.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że – według wstępnych danych – inflacja konsumencka wyniosła 13% r/r w maju br.; w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się na tym samym poziomie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 18,9% r/r, nośników energii wzrosły o 20,4%, paliw do prywatnych środków transportu spadły o 9,5%.

Wnorowski zwrócił też uwagę, że spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu o 7,3% r/r to istotny wolumen.

„Liczyłem, że spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu będzie miał większe przełożenie na producentów, dostawców, generalnie sprzedawców – natomiast nie zadziałał. Mam nadzieję, że w większym stopniu stanie się to w czerwcu” – powiedział członek RPP w rozmowie z ISBnews.

„Żywność jest głównym obszarem, komponentem inflacji konsumenckiej, który powinien w najbliższym czasie dostarczać jeszcze mocniejszych impulsów do coraz niższego wskaźnika CPI, czyli powinien dezinflację przyspieszać” – podkreślił.

Według niego, ścieżka inflacji będzie obniżać się dynamiczniej niż wynika to z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP).

„Marcowa projekcja jest konserwatywna. Jestem głęboko przekonany, że ścieżka inflacji będzie obniżać się w większym tempie. Wielokrotnie mówiłem, że jednocyfrowa inflacja pojawi się w III kw. – i to podtrzymuję, w założeniu konserwatywnym obniżania się inflacji w kolejnych miesiącach o ok. 1,4 pkt proc. w sierpniu ujrzeć możemy jednocyfrową inflację, z zastrzeżeniem, jeśli nie wydarzy nic nieoczekiwanego, dramatycznego w otoczeniu dalszym i bliższym. Otoczenie jest bardzo dynamiczne, wojna trwa” – stwierdził Wnorowski.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja CPI wyniesie 7,6% w IV kw. 2023 r., 4,8% w IV kw. 2024 r. i 3,1% w IV kw. 2025 r.

Źródło: ISBnews