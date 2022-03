Inflacja może spaść do górnego pasma odchyleń od celu (2,5% +/- 1 pkt proc.) Narodowego Banku Polskiego (NBP) w 2024 r., ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Inflacja stanowczo jest za wysoka i musimy ją zbić do poziomu przyzwoitego. W 2024 r. to będzie przyzwoity poziom, ale nadal powyżej górnego pasma odchyleń i to nas nie zadowala. Chcemy zejść przynajmniej do poziomu odchyleń. I to musi nastąpić – mam nadzieję, że może to będzie w 2024 r.” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że obecna projekcja inflacyjna NBP jest bardzo ostrożna.

Marcowa projekcja inflacyjna NBP zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2% w 2022 r. (wobec 5,1-6,5% w projekcji z listopada 2021 r.), 7-11% w 2023 r. (wobec 2,7-4,6%) oraz 2,8-5,7% w 2024 r.

Źródło: ISBnews