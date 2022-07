Prognozy inflacji zakładane w Aktualizacji Programu Konwergencji – na poziomie blisko 10% w 2022 r. – są prawdopodobnie nierealne, ale w 2023 r. wskaźnik inflacji powinien już być wyraźnie niższy, ocenia wiceminister finansów Artur Soboń.

Przyjęta w końcu kwietnia br. przez rząd Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie 9,1% w 2022 r. i 7,8% w 2023 r.

„Jeżeli chodzi o tegoroczną prognozę czyli […] Aktualizację Programu Konwergencji, to już było to blisko 10%, to też oczywiście najprawdopodobniej jest nierealne, ale już bliższe rzeczywistości” – powiedział Soboń w rozmowie z „Super Expressem”.

Odnosząc się do opublikowanej wczoraj projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), wg której inflacja miałaby wynieść 15,7% w III kw. br. i 17,9% w IV kw. br., a 18,8% w I kw. 2023 r. i 13,5% w II kw. 2023 r., Soboń powiedział: „Może też być tak, że w II poł. roku [2022] będziemy mieli zgodnie z przewidywaniami większości tych, którzy prognozują już lekki ruch, ale jednak ruch w dół, a w kolejnym roku 2023 to ta inflacja już powinna być wyraźnie niższa”.

Pytany kiedy należy spodziewać się szczytu inflacji Soboń powiedział: „Wszystko zależy od tych czynników, które są dzisiaj nieprzewidywalne”.

„Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja z COVID-em, ta polityka zero COVID w Chinach może powodować przerwanie łańcuchów dostaw i duże perturbacje na rynkach międzynarodowych, w transporcie międzynarodowym, brakach niektórych towarów czy produktów. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie, nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja energetyczna w Europie. Naprawdę dzisiaj przewidywanie tej rzeczywistości jest trudne” – tłumaczył.

„Chciałbym oczywiście, aby te prognozy, które mówią o sierpniu jako tym momencie szczytu [inflacji] były najbliższe prawdzie, ale może też być tak, że to będzie rzeczywiście trochę później” – dodał.

Pytany w jakim stosunku inflacja jest zawiniona przez czynniki zewnętrzne, a jakim przez wewnętrzne, powiedział: „Określiłbym, że to jest 4/5 do 1/5”.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) Inflacja konsumencka wyniosła 15,6% w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych.

