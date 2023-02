Bank centralny nie uważa, że inflacja w Polsce została już opanowana oraz że jest za wcześnie, by rozpocząć dyskusję na temat obniżki stóp procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Nie uważamy, że inflacja jest już opanowana, nie uważamy, że inflacja jest niska – inflacja jest bardzo, bardzo wysoka. Zbyt wcześnie, żeby dyskutować na temat obniżki stóp procentowych. Jak będzie tak przebiegać obniżanie się inflacji, jak to przewidujemy, to ta sprawa się pojawi, oczywiście, jako przedmiot dyskusji w NBP. Kolejne decyzje RPP będą zależały od napływających danych i od oceny tych danych. Mam nadzieję, że one będą pozytywne” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że spodziewa się spowolnienia inflacji do 6% r/r w grudniu 2023 r. W grudniu ub.r. inflacja CPI wyniosła 16,5% r/r.

Stwierdził też, że obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest właściwy w procesie dochodzenia do normalnego poziomu wzrostu cen.

Wczoraj RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75%, zgodnie z oczekiwaniami.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews