Członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podczas lipcowego posiedzenia wskazywali, że zgodnie z dostępnymi prognozami inflacja CPI w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.), wynika z „minutes” z tego posiedzenia.

„Członkowie Rady wskazywali, że zgodnie z dostępnymi prognozami inflacja CPI w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Biorąc to pod uwagę, a także wobec poprawy średniookresowych perspektyw kształtowania się inflacji, w ocenie większości członków Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP” – czytamy w „minutes”.

Członkowie RPP podkreślali przy tym, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, podał NBP.

„Czynnikiem niepewności pozostaje kształt polityki fiskalnej, zmiany presji popytowej i sytuacji na rynku pracy w kolejnych kwartałach oraz poziom administrowanych cen nośników energii” – czytamy dalej.

NBP podał, że czynnikiem proinflacyjnym w krajowej gospodarce pozostaje luźna polityka fiskalna, zwłaszcza wobec braku sygnałów dotyczących jej zacieśnienia.

Członkowie RPP wskazali, że w świetle projekcji lipcowej dynamika cen konsumpcyjnych w III kw. 2025 r. obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP, a większość członków Rady zaznaczała, że powrót inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP nastąpi najprawdopodobniej już w lipcu 2025 r.

Zwracano równocześnie uwagę na wiele czynników niepewności związanych z projekcją, które dotyczą m.in. polityki fiskalnej, presji popytowej i sytuacji na rynku pracy, inflacji na świecie i cen surowców, a także krajowych decyzji administracyjnych oraz regulacji europejskich, w tym ewentualnego wprowadzenia systemu ETS2.

„Pojawiła się opinia, że – wobec podwyższonej inflacji, w tym inflacji cen usług, a także wysokiej dynamiki wynagrodzeń i obecnego kształtowania się oczekiwań inflacyjnych – obecny poziom stóp procentowych NBP jest zbyt niski dla zapewnienia trwałego powrotu inflacji do celu w średnim okresie” – czytamy dalej.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 5,00%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 5,50%; stopa depozytowa 4,50%; stopa redyskontowa weksli 5,05%; stopa dyskontowa weksli 5,10%.

Źródło: ISBnews