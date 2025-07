Inflacja konsumencka „runie w dół” w lipcu poniżej 3% r/r (z 4,1% r/r w czerwcu), co skłoni Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym we wrześniu, oceniają ekonomiści Banku Pekao.

„Inflacja CPI potwierdzona w czerwcu w finalnym szacunku na 4,1% r/r. Inflacja bazowa prawdopodobnie z nieznacznym wzrostem do 3,4% r/r za zasługą wyższych cen usług (+0,8% m/m). Nie jest to jednak powód do obaw – jednorazowo w tym samym czasie wzrosły ceny pojedynczych usług, które potrafią zaskoczyć (bilety lotnicze, usługi telekomunikacyjne, turystyka zorganizowana). To i tak blednie na znaczeniu, gdy wiemy, że już w lipcu inflacja CPI runie w dół, poniżej 3% r/r (w czym mocno pomogą efekty bazowe na nośnikach energii). Skłoni to RPP do obniżek stóp, najbliższa już we wrześniu” – napisali analitycy banku na swoim profilu na platformie X.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 4,1% w ujęciu rocznym w czerwcu 2025 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,1% w ujęciu rocznym w czerwcu br.

Źródło: ISBnews