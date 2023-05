Inflacja konsumencka przez większą część roku pozostanie dwucyfrowa, ale na koniec roku obniży się w pobliże 8% r/r, prognozują ekonomiści Banku Pekao. Według nich, dogodny moment do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych pojawi się jesienią.

„Zeszliśmy z inflacyjnego szczytu (luty) i zjazd następuje nieco szybciej od prognoz (co pokazały wstępne dane za kwiecień). Na razie zrywamy te najniżej wiszące owoce dezinflacyjnego drzewa związane z czynnikami niebazowymi (żywność, energia, paliwa), w czym mocno pomaga wysoka baza odniesienia i wygaszenie szoku energetycznego. Momentum inflacyjne pozostaje jednak wysokie, a to, co spowalnia proces dezinflacji, to 'lepka’ inflacja bazowa, podtrzymywana przez rozlewające się jeszcze po gospodarce wysokie koszty energii oraz silny rynek pracy. Pozostajemy przy naszej prognozie, że przez większą część roku inflacja pozostanie dwucyfrowa, ale na koniec roku obniży się w pobliże 8% r/r” – czytamy w „Makrokompasie” Pekao.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że inflacja konsumencka wyniosła – według wstępnych danych – 14,7% r/r w kwietniu br.

„Polityka pieniężna pozostaje na autopilocie. Chociaż de iure RPP nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych, to zakończyła go de facto. Z ostatnich wypowiedzi jej członków wynika, że Rada czeka teraz na dogodny moment do rozpoczęcia obniżek. Naszym zdaniem, taki moment pojawi się jesienią. Do tego czasu stopy pozostaną bez zmian” – czytamy dalej w raporcie.

Analitycy zwrócili uwagę, że zdaniem kilku członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego, do obniżek stóp procentowych mogłoby dojść jesienią. Rozpoczęcie cyklu obniżek jest warunkowane jednak realizacją bazowego scenariusza inflacyjnego (ze spadkiem CPI do poziomów jednocyfrowych w końcówce roku) i prawdopodobnie również sprzyjającymi okolicznościami zewnętrznymi (cięciami stóp na rynkach bazowych i w regionie).

Pekao wskazało też, że kontrakty FRA wyceniają już cięcia w skali ok. 175 pb do końca przyszłego roku, z pierwszym ruchem w październiku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews