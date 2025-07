Inflacja konsumencka spadnie do poniżej 3% r/r w lipcu (z 4,1% r/r w czerwcu), co pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) dalej obniżać stopy procentowe – być może o 50 pb we wrześniu i o kolejne 25 pb w listopadzie, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

„GUS potwierdził odczyt czerwcowej inflacji konsumenckiej (CPI) na poziomie 4,1%r/r. Towary podrożały o 3,2%r/r, a usługi o 6,3%r/r, wobec odpowiednio 3,3%r/r i 6,0%r/r miesiąc wcześniej. Niewielki wzrost inflacji w czerwcu względem maja wynikał wg naszych szacunków ze wzrostu inflacji bazowej (oficjalne dane NBP opublikuje jutro). Szacujemy, że w czerwcu inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 3,4%r/r z 3,3%r/r w maju. W porównania do maja wyraźnie drożały m.in. usługi związane z turystyką zagraniczną (7,1%m/m) oraz usługami transportowymi (5,5%m/m)” – napisał starszy ekonomista banku Adam Antoniak w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zwrócił uwagę, że uwaga rynku koncentruje się obecnie na danych inflacyjnych za lipiec i wskazał, że należy się w nich spodziewać wyraźnego spadku inflacji z uwagi na wysoką bazę odniesienia z lipca 2024, kiedy nastąpiło częściowe uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych.

„Spodziewamy się, że wzrost cen w ujęciu miesięcznym będzie w lipcu tego roku wyraźnie niższy niż w lipcu ubiegłego roku, kiedy ceny wzrosły o 1,4%m/m, co do sprowadzi roczny wskaźnik inflacji poniżej 3%r/r” – napisał Antoniak.

W lipcu została przywrócona opłata mocowa, co dla przeciętnego detalicznego nabywcy prądu oznacza podwyżkę kwotową o 11,14 netto netto. Jednocześnie weszły w życie nowe niższe taryfy gazowe dla odbiorców indywidualnych. W efekcie wzrost cen nośników energii w porównaniu do czerwca będzie nieznaczny, a w ujęciu rocznym tempo wzrostu spadnie z ok. 13% do niskich poziomów jednocyfrowych, wskazał także.

„Perspektywy inflacyjne kształtują się korzystnie. Nie tylko inflacja znajdzie się blisko celu NBP w III kw. 2025, ale nie widzimy również ryzyka jej istotnego odbicia w nadchodzących kwartałach. Parlament przyjął ustawę wydłużającą obowiązywanie ceny maksymalnej na prąd na IV kw. 2025 (oczekuje na podpis prezydenta), a otoczenie globalne nie niesie impulsów inflacyjnych (niskie ceny surowców, w tym ropy naftowej)” – ocenił ekonomista.

„W kontekście oczekiwanego spadku i stabilizacji inflacji CPI oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie kontynuowała łagodzenie polityki pieniężnej. Po przerwie wakacyjnej (brak posiedzenia decyzyjnego w sierpniu), we wrześniu Rada może obniżyć stopy procentowe nawet o 50pb z uwagi na dalszy spadek inflacji i prawdopodobne wejście w życie ustawy utrzymującej cenę maksymalną prądu na poziomie 500/MWh zł netto. Projekt budżetu na 2026, który poznamy na przełomie sierpnia i września, raczej nie będzie sugerował dalszego wzrostu deficytu w relacji do PKB w roku przyszłym. Ponadto dane z rynku pracy powinny potwierdzić stopniowy spadek presji płacowej. Kolejnej po wrześniu obniżki stóp NBP (25pb) oczekujemy w listopadzie. W efekcie na koniec 2025 stopa referencyjna może wynieść 4,25%” – podsumował.

Źródło: ISBnews