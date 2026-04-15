Bazowy scenariusz zakłada umiarkowany wzrost inflacji w najbliższych miesiącach i jej stabilizację w okolicach górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w II połowie roku, uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie musi podwyższać stóp procentowych, w związku z tym spodziewają się, że do końca roku główna stopa NBP pozostanie na poziomie 3,75%.

„GUS potwierdził wstępny szacunek inflacji CPI na poziomie 3,0% r/r, podtrzymując, że ceny paliw do środków transportu podrożały średnio w marcu o 15,4% m/m w stosunku do poprzedniego miesiąca. Stabilne były natomiast ceny żywności oraz nośników energii (0,0% m/m). Brak wzrostu cen żywności zawdzięczamy m.in. spadkom cen nabiału i warzyw względem lutego. Z kolei w przypadku energii warto odnotować spadki cen gazu. Pierwsze tygodnie konfliktu na Bliskim Wschodzie nie przełożyły się na szerzej zakrojoną presję na wzrost cen, z wyjątkiem paliw i bezpośrednio powiązanymi usługami, jak np. transport lotniczy. Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii prawdopodobnie wzrosła z 2,5% r/r w lutym do 2,6% r/r. Wyraźnie wzrosła roczna inflacja w kategorii 'rekreacja, sport i kultura’ (niska baza z marca 2025)” – czytamy w komentarzu Biura Analiz Makroekonomicznych banku do danych GUS.

Ekonomiści zastrzegli, że marcowe dane to obraz sytuacji inflacyjnej na początku szoku energetycznego, więc widzimy w zasadzie tylko pierwszą reakcję kanałem rynku paliw. Nie zaobserwowano natomiast większego wpływu droższych paliw na inne ceny towarów i usług. Czynnikiem redukującym presję inflacyjną są działania interwencyjne rządu w postaci obniżek podatków (VAT i akcyza) oraz ceny maksymalnej (w ramach programu Ceny Paliwa Niżej). Poza ropą naftową nie notujemy wysokiego wzrostu innych źródeł energii. Wzrost cen gazu ziemnego na rynkach jest umiarkowany, a ceny węgla względnie stabilne, czemu sprzyja m.in. kończący się sezon grzewczy.

„Nasz bazowy scenariusz zakłada dalszy wzrost inflacji w najbliższych miesiącach, jednak w umiarkowanej skali. W drugiej połowie 2026 spodziewamy się stabilizacji w okolicach górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (2,5%; +/- 1 pkt proc.). Materializacja takiego scenariusza wymaga jednak porozumienia na linii USA-Iran w najbliższych tygodniach i odblokowania Cieśniny Ormuz. W naszej ocenie na chwilę obecną szok ma głównie charakter podażowy, a Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie musi podwyższać stóp procentowych. Kluczowe dla przyszłych decyzji Rady będzie zachowanie inflacji bazowej oraz ewentualne rozlewanie się presji inflacyjnej na inne niż paliwa towary. Spodziewamy się, że do końca roku główna stopa NBP pozostanie na poziomie 3,75%, a RPP wydaje się bardziej skłonna do powrotu do obniżek stóp procentowych niż gotowa do ich podniesienia” – czytamy dalej.

