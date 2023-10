Inflacja konsumencka w Polsce spowolni do 7,4% r/r na koniec 2023 r. i do 5,5% r/r na koniec 2024 r. oraz do 4% r/r na koniec 2025 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w bazie danych towarzyszącej raportowi „World Economic Outlook, October 2023 Update”. Według MFW, w górnym paśmie odchyleń od celu (2,5% +/- 1 pkt proc) – na poziomie 3,3% r/r znajdzie się na koniec 2026 r., następnie na koniec 2027 r. zejdzie do celu 2,5% r/r i utrzyma się na poziomie 2,5% r/r na koniec 2028 r.

W prognozie z marca MFW po zakończeniu misji Funduszu w Polsce podano, że inflacja konsumencka w Polsce wyniesie 7,2% r/r na koniec 2023 r. 5% r/r na koniec 2024 r. oraz 3,6% r/r na koniec 2025 r. Prognozy dotyczące inflacji (na koniec roku) na lata 2026-2028 nie zmieniły się wobec wówczas przedstawionych oczekiwań.

Fundusz podał też, że inflacja konsumencka CPI w Polsce średniorocznie w latach 2023-2028 będzie kształtować się na poziomie odpowiednio: 12%, 6,4%, 4,5%, 3,6%, 2,9% i 2,5%.

Według prognoz MFW z marca, inflacja średnioroczna CPI w latach 2023-2028 miała kształtować się na poziomie odpowiednio: 11,9%, 6,1%, 4,1%, 3,4%, 2,9% i 2,5%.

Źródło: ISBnews