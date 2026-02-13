W styczniu wskaźnik CPI w USA wzrósł o 0,2% m/m oraz 2,4% r/r, co oznacza dalsze obniżenie rocznej dynamiki cen względem grudniowych 2,7% r/r. Inflacja bazowa, z wyłączeniem cen żywności i energii, wyniosła 0,3% m/m oraz 2,5% r/r. Największy wpływ na miesięczny wzrost cen ponownie miały koszty mieszkania, które wzrosły o 0,2% m/m. Wzrosty odnotowano również m.in. w kategoriach usług, takich jak transport, opieka medyczna czy rekreacja. Jednocześnie silnym czynnikiem dezinflacyjnym pozostawały ceny energii, które spadły o 1,5% m/m, w tym paliw o ponad 3% m/m. Spadki widoczne były także w segmentach dóbr trwałych, m.in. samochodów używanych oraz wyposażenia mieszkań.

„Dzisiejszy odczyt inflacji ma lekko pozytywny wydźwięk rynkowy, ponieważ wypadł nieco poniżej oczekiwań ekonomistów i potwierdza kontynuację trendu dezinflacyjnego. Warto jednak podkreślić, że mimo wyraźnego spadku dynamiki cen inflacja wciąż pozostaje powyżej celu Fed. Przy solidnym wzroście gospodarczym oraz mocnych danych z rynku pracy w pierwszej połowie roku nie widzimy wyraźnych przesłanek za obniżkami stóp procentowych w najbliższych miesiącach. W takich warunkach nawet na pierwszym posiedzeniu z nowym prezesem Fed w czerwcu, którym najprawdopodobniej będzie Kevin Warsh, trudno będzie przekonać pozostałych członków FOMC do obniżek stóp procentowych. W naszym bazowym scenariuszu nadal zakładamy dwie obniżki stóp procentowych w tym roku, jednak ich skala i moment będą uzależnione od trwałości trendu dezinflacyjnego oraz ewentualnych sygnałów schłodzenia rynku pracy” – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Źródło: Portu