Inflacja konsumencka wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym w lutym 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,1% (przy wzroście cen usług o 4,8% i towarów o 1,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług o 0,7% i towarów o 0,2%).” – czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w lutym w ujęciu r/r (dane wstępne)

Konsensus rynkowy wynosił +2,1% r/r i +0,3% m/m.

Źródło: ISBnews