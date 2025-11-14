Inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w październiku 2025 r., według finalnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,6% i towarów o 1,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (przy wzroście cen towarów o 0,3% i spadku cen usług o 0,2%)” – czytamy w komunikacie.

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,2%) oraz mieszkania (o 0,3%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny m.in. w zakresie rekreacji i kultury (o 1,0%) obniżyły wskaźnik o 0,07 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 3,1%), żywności (o 3,1%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,0%), restauracji i hoteli (o 5,5%) oraz zdrowia (o 4,9%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,78 pkt proc., 0,73 pkt proc., 0,36 pkt proc., 0,31 pkt proc. i 0,28 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3%) oraz odzieży i obuwia (o 1,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc. i 0,04 pkt proc., podał Urząd.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w październiku w ujęciu r/r:

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w październiku.

Źródło: ISBnews