Inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w październiku 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%, podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8% (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1)” – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,4% r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,6%; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadły o 1,8%.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii wzrosły o 0,6%; ceny paliw do prywatnych środków transportu – wzrosły o 1%.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9% r/r i +0,4% m/m.

Źródło: ISBnews