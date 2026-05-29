Inflacja konsumencka wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w maju 2026 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2026 r. wzrosły o 3,1% (wskaźnik cen 103,1) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,3% (wskaźnik cen 99,7)” – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5% r/r; ceny nośników energii odnotowały wzrost o 5%; ceny paliw do prywatnych środków transportu – wzrosły o 12,3%.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 1%, ceny nośników energii nie zmieniły się; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadły o 0,1%.

Konsensus rynkowy wynosił: +3,7% r/r i +0,2% m/m.

Źródło: ISBnews