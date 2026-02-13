Inflacja konsumencka wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym w styczniu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na wstępne dane. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6%.

„Według wstępnych danych w styczniu 2026 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,6%” – czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w styczniu w ujęciu r/r (dane wstępne)

Konsensus rynkowy wyniósł +1,9% r/r i +0,5% m/m.

Źródło: ISBnews