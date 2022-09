Inflacja wyraźnie wzrośnie we wrześniu do 16,6% r/r (wobec 16,1% r/r odnotowanych w sierpniu), oceniają analitycy Citi Handlowy. Analitycy banku szacują, że tempo wzrostu inflacji w głównej mierze będzie napędzane przez ceny energii.

„W najbliższy piątek GUS opublikuje szacunkowe dane o inflacji za wrzesień. Spodziewamy się ponownego przyspieszenia dynamiki wzrostu cen do 16,6% r/r z 16,1% r/r w sierpniu. Nasze szacunki wskazują, że tempo wzrostu inflacji w głównej mierze będzie napędzane przez ceny energii (ciepło: 2% m/m, opał 10% m/m). Spodziewamy się również wysokiego wzrostu cen żywności (1,6% m/m), których kontrybucja do inflacji będzie – naszym zdaniem – rosła do końca roku” – czytamy w „CitiWeekly”.

Ekonomiści szacują wzrost inflacji bazowej do 10,1% r/r we wrześniu z 9,9% r/r w sierpniu.

„W obliczu efektów drugiej rundy oraz szerokiego rozlania się rosnących cen energii na resztę koszyka konsumpcyjnego, spodziewamy się również wzrostu inflacji bazowej do poziomu 10,1% r/r” – czytamy dalej.

Zdaniem analityków, pełne zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu mogłoby obniżyć inflację o 2,5 pkt proc.

Citi Handlowy wskazał, że dobre dane za sierpień płynące z polskiej gospodarki wspierają scenariusz dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej.

„Zakładamy jeszcze jedną podwyżkę stóp o 25 pb. Biorąc pod uwagę ostatnie komentarze członków RPP” – podał bank.

W najbliższy piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku.

Źródło: ISBnews