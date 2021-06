Gdy gospodarka wróci do normy po pandemii, inflacja zbliży się do celu banku centralnego, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Żyżyński.

„Wbrew temu, co się mówi, nie ma tak wielkiej inflacji. Jest troszeczkę przekroczenie celu inflacyjnego – to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z tej szczególnej [covidowej] sytuacji. Jak wrócimy do normy, to przekonani jesteśmy, że wzrost cen się ustabilizuje i zbliży się do celu inflacyjnego” – powiedział Żyżyński podczas webinarium online „Czy i jak grozi nam inflacja?” zorganizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynosi 2,5% +/-1 pkt proc. Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 4,7% r/r w maju br. wobec 4,3% r/r w kwietniu.

W 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopy procentowe – łącznie o 1,4 pkt proc. do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews