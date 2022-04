Informacja o wynegocjowaniu i uruchomieniu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przełoży się „natychmiast” na umocnienie kursu złotego, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Co by nam dał KPO? Podwyżkę kursu złotego – od razu, z dnia na dzień. Jakby z Brukseli przyszła informacja, że KPO jest uruchamiany, natychmiast kurs złotego idzie w górę. Natychmiast inwestorzy patrzą na nas przychylniej; nasza wiarygodność rośnie. A to, na co my te środki wydamy – też jest ważne, ale wtórnie” – powiedział Glapiński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poświęconego zaopiniowaniu wniosku prezydenta o powołanie go na stanowisko prezesa NBP.

W ub. tygodniu premier Mateusz Morawiecki informował, że w najbliższych dniach na zaakceptowanie KPO przez Komisję Europejską (KE) nie ma jeszcze szans, ale takie porozumienie jest możliwe jeszcze w kwietniu bądź na początku maja br.

Polski KPO został przedstawiony KE na początku maja ub. roku. Termin jego zatwierdzenia przez Komisję Europejską minął 3 sierpnia 2021 r. Dotychczas plan nie został zatwierdzony.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

Źródło: ISBnews