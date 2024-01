Rada Polityki Pieniężnej (RPP), która utrzymała dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie, prawdopodobnie dokona obniżek rzędu 25-50 pb w tym roku; utrzymanie stóp na obecnym poziomie do końca roku przy oczekiwanej skali luzowania polityki pieniężnej za granicą skutkowałoby dużym umocnieniem złotego, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

„Przy oczekiwanej skali poluzowania w USA (150pb), Eurolandzie (75pb) i regionie (Węgry prawie 400pb, Czechy 300pb), gdyby NBP trzymał się niezmienionych stóp, skutkowałoby to dużym umocnieniem PLN, dlatego zakładamy obniżki o 25-50pb w 2024 roku” – napisali analitycy banku w komentarzu do dzisiejszej decyzji RPP na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

„Rada odeszła od swojego ultra łagodnego nastawienia. Tymczasem poza Polską sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie, cykl obniżek wkrótce rozpocznie się w USA i Eurolandzie, rozpoczął się w Czechach” – podkreślili.

Dziś RPP utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – komunikat z decyzją został opublikowany o godzinie 14:35:09. O godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady.

Na środę, 10 stycznia br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

W grudniu i listopadzie 2023 r. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews