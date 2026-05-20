Fotowoltaiczne źródła energii w Polsce pracowały dziś z rekordową mocą 14 565 MW, poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

„Dzisiaj o godz. 11.45 odnotowaliśmy rekord generacji PV. Wyniósł on 14 565 MW. Po raz pierwszy PV pracowała z mocą powyżej 14 000 MW. W tym czasie eksport wynosił blisko 3 400 MW, a zapotrzebowanie na moc 19 609 MW. System pracuje stabilnie” – czytamy w komunikacie.

Moc zainstalowana PV w krajowym systemie elektroenergetycznym to obecnie 26 862 MW, podały także PSE.

Źródło: ISBnews