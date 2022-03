Proces integracji Ukrainy z Unią Europejską może potrwać latami i Ukraina zdaje sobie z tego sprawę. Istotne jest jednak wytyczenie harmonogramu, doprecyzowanie tej kwestii, uważa premier Mateusz Morawiecki.

Premier uczestniczył w spotkaniu Rady Europejskiej w Wersalu.

„Oczywiście, że ten proces może potrwać lata i tutaj nasi ukraińscy sąsiedzi, ukraińscy przyjaciele zdają sobie z tego sprawę. Oni chcą jednak żeby mieć jasno wytyczoną ścieżkę do Unii Europejskiej i to się dzieje na naszych oczach. Ta kwestia jest coraz bardziej doprecyzowana” – powiedział Morawiecki, pytany o datę, kiedy Ukraina mogłaby przystąpić do Unii Europejskiej.

Kilkanaście dni temu Ukraina zgłosiła formalnie wniosek o akces do Unii Europejskiej.

„Pojawiają się aż tak entuzjastyczne głosy, jak prezydenta Litwy, który mówi, że sprawa jest już jak gdyby w pełni przesądzona, łącznie z tą ścieżką. Ja jestem bardziej realistą. Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy podczas tej nocnej dyskusji zgodziliśmy się, że Ukraina jako państwo europejskie, państwo, które walczy o największe europejskie wartości, […] o naszą demokrację, suwerenność, to państwo zasługuje dzisiaj na potraktowanie szczególne, na potraktowanie wyjątkowe” – podkreślił premier.

W jego ocenie, ta spójność poglądów „jest kwestią budującą”.

„A na pewno Bruksela to też, niestety, biurokracja i z tym też trzeba się liczyć” – dodał.

W oświadczenie szefów państw i rządów stwierdzono: „Rada Europejska uznała europejskie aspiracje i europejski wybór Ukrainy, określone w Układzie Stowarzyszeniowym”.

RE przypomniała, że 28 lutego 2022 r., korzystając z prawa Ukrainy do wyboru własnego losu, prezydent Ukrainy złożył wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej.

Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie opinii w sprawie tego wniosku zgodnie z odpowiednimi postanowieniami traktatów, podano także.

Źródło: ISBnews