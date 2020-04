Intel szykuje się do zbierania w Polsce wniosków aplikacyjnych na wsparcie rozwiązań walki z pandemią w ramach globalnego funduszu opiewającego na 50 mln USD, poinformował ISBtech Krzysztof Jonak, Country Lead Poland w Intel Polska. Firma od dłuższego czasu prowadzi także wiele działań mających na celu pomoc placówkom medycznym, dzieciom czy osobom starszym. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania serwera na potrzeby kolejnego polskiego szpitala.

„Intel przeznaczył globalnie pulę 50 mln USD w ramach funduszu wsparcia walki z pandemią. Potencjalne obszary wykorzystania tych środków to między innymi AI, HPC, IoT. Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie wpływu wirusa na organizm ludzki, a także w szybszym wykrywania potencjalnych zarażeń. HPC (high performance computing) może mieć swoje zastosowanie podczas badań naukowych nad stworzeniem szczepionki oraz do pracy nad wideosystemem, który ma pozwolić na analizę danych dotyczących przestrzegania rekomendacji o pozostawaniu w domu, czy też zdalnego mierzenia temperatury. Ponadto przewidziane jest szerokie spektrum współpracy z firmami medycznymi czy IoT (internet rzeczy). Celem jest jeszcze szybsze tworzenie rozwiązań do walki z pandemią, gdyż czas staje się w obecnej sytuacji krytycznym elementem” – powiedział ISBtech Jonak.

„W ramach nowej inicjatywy będziemy poszukiwali partnerów biznesowych i firm, których działania możemy wesprzeć. Mamy wiele możliwości na wykorzystanie tych środków. Chcemy zgłaszać i wspierać możliwie jak najwięcej inicjatyw” – dodał szef Intela w Polsce.

Kwota 50 mln USD to dodatkowa pula do wcześniejszych 10 mln USD. Ponadto Intel w Polsce angażuje się w wiele projektów mających na celu pomoc w walczące z epidemią koronawirusa. Pod koniec marca do dwóch polskich szpitali koncern przekazał 200 tys. maseczek ochronnych, a Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku udostępnił serwer, który ma umożliwić personelowi szpitala zdalną pracę.

„Rozmawiamy o wyposażeniu kolejnego szpitala w podobny serwer. Dzięki stałej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi otrzymujemy kolejne zgłoszenia o podobnych potrzebach w placówkach medycznych w całej Polsce” – wskazał także.

W ramach lokalnych działań Intel wspiera ponadto dostawy sprzętu komputerowego dla uczniów polskich szkół oraz oddolne inicjatywy pracownicze. Firma od dłuższego czasu podejmowała decyzje biznesowe mające na celu ochronę pracowników oraz ograniczenie ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

„Jesteśmy globalną firmą i otrzymywaliśmy sygnały o sytuacji, jaka panuje w innych krajach. Stąd nasza wczesna reakcja i trudne decyzje, jak chociażby rezygnacja z udziału w niektórych konferencjach czy też w strefie EXPO podczas Intel Extreme Masters oraz ograniczenie podróży naszych pracowników na całym świecie” – podsumował Jonak.

Źródło: ISBnews