Z najnowszych danych Bureau of Labor Statistics wynika, że w listopadzie 2021 roku inflacja CPI w USA przyspieszyła do 6,8% w ujęciu rok do roku, tym samym osiągając najwyższy poziom od niemalże 40 lat. Tym razem konsensus oczekiwań rynkowych pokrył się z rzeczywistością.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen paliw, żywności i energii, odnotowała 4,9% wzrost w ujęciu rok do roku do najwyższego poziomu od przeszło 30 lat.

Najnowsze dane o inflacji konsumenckiej w USA potwierdzają niedawne słowa Jerome Powella odnośnie charakteru obecnej inflacji. Przewodniczący Rezerwy Federalnej wskazał bowiem, że czas odejść od określenia „przejściowa” w odniesieniu do inflacji, uznając, że może ona pozostać na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas niż początkowo zakładali przedstawiciele amerykańskich władz monetarnych.

„Mamy tendencję do używania tego słowa w celu oznaczenia, że zmiany nie pozostawią trwałego śladu w postaci wyższej inflacji. Myślę, że to dobry moment, aby wycofać się z tego słowa (…)” – podkreślił Powell jednocześnie nadmieniając, że przy ocenie perspektyw inflacyjnych członkowie FOMC nie poświęcili wystarczającej uwagi problemom po stronie podaży i łańcuchów dostaw.

Z perspektywy najnowszych danych jeszcze bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz przyspieszenia taperingu podczas ostatniego w tym roku posiedzenia FOMC, które odbędzie się w najbliższy wtorek i środę. Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Komitetu postawili krok w kierunku zacieśniania polityki monetarnej decydując się na redukcję skupu aktywów z 120 miliardów do 105 miliardów dolarów miesięcznie. Nie zmienia to jednak faktu, że polityki monetarna w USA w dalszym ciągu pozostaje bardzo ekspansywna, stąd oczekiwania, że w świetle ostatnich danych makro, przedstawiciele amerykańskich władz monetarnych będą skłonni do jej szybszego zacieśniania.

Mimo wzrostu oczekiwań przyspieszenia taperingu w USA w reakcji na dane Bureau of Labor Statistics cena złota odnotowała skromny dzienny wzrost na poziomie 0,23%. W chwili pisania tego tekstu, tj. o godzinie 15:44 cena uncji kruszcu wynosi 1779,45 USD. Z kolei cena złota wyrażona w polskiej walucie kształtuje się na poziomie 7291,15 PLN/oz i notuje dzienny wzrost o 0,84%.

Źródło: Tavex