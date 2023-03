Jest deklaracja Komisji Europejskiej ws. uruchomienia rezerwy kryzysowej, co przy jej uzupełnieniu finansowaniem krajowym, miałoby dać ok. 520 mln zł, zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

„Jest kolejna deklaracja KE tj. uruchomienie rezerwy kryzysowej w rolnictwie. […] Pierwsza część, czyli 29,6 mln euro, czyli 140 mln zł jest już bardzo niska zatwierdzenia przez KE ostatecznie. Wymaga to zatwierdzenia przez wszystkie państwa członkowskie” – powiedział Kowalczyk przed spotkaniem z organizacjami rolniczymi.

Zapowiedział, że KE jest „bardzo blisko” uruchomienia ponad dwudziestu milionów euro.

Wicepremier przypomniał, że do środków unijnych wymagane jest przekazanie finansowania krajowego na takim samym poziomie jak unijne.

Podkreślił, że oprócz zatwierdzonego przez Komisję Europejską pakietu dopłat do sprzedaży pszenicy i kukurydzy na poziomie 600 mln zł byłoby to ok. 520 mln zł.

