Część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) uważa, że został osiągnięty punkt krytyczny, powyżej którego nie można już „tak śmiało” podnosić stóp procentowych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński. Natomiast według niego, jest jeszcze „pas bezpieczeństwa” w tej kwestii, choć podkreślił, że nie wie, czy nastąpią kolejne podwyżki stóp.

„Część członków RPP była już skłonna patrzeć na te stopy, które mamy w tej chwili jako na ten punkt krytyczny, powyżej którego już tych stóp tak śmiało podnosić nie możemy, bo to grozi nadmiernym przymrożeniem gospodarki, że już tę aktywność gospodarczą nadmiernie zmrozimy, że koszt obsługi kredytów przez dużą część ludności spowoduje uszczerbek popytu, który trochę gospodarkę nadmiernie spowolni. Ale, jak widzą państwo, zdecydowana większość była za tym, że jeszcze bezpiecznie można to robić” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„W moim przekonaniu, ten pas bezpieczeństwa jest jeszcze większy. Trudno powiedzieć, do jakiego poziomu, bo to się zmienia. Będziemy to obserwować. Z góry uprzedzam pytanie, czy dalej będziemy podnosić stopy czy nie – nie wiem w dniu dzisiejszym, jak RPP się do tego odniesie pod wpływem informacji, które napłyną. Zresztą zmienia się skład RPP. Zobaczymy, jak to będzie” – dodał.

Szef banku centralnego podkreślił, że działania podejmowane przez bank „ten cały cykl podwyżek czterech, który państwo mieli” są nakierowane nie na bieżącą inflację

„On ma zastopować tę popytową inflację, która może wyniknąć za kilka kwartałów na skutek tego, że wzrosły dochody i różnego rodzaju świadczenia, że były tarcze antyinflacyjne itd. Ta kolejna podwyżka, która miała miejsce wczoraj, spowodowała, że od października ub.r. podnieśliśmy stopy procentowe już o ponad 2 pkt proc. To jest bardzo szybko i bardo znacząco. To są zdecydowane zmiany, konsekwentne. Ale to są jednocześnie zmiany rozważne” – ocenił Glapiński.

„Nie chcemy, żebyśmy w pewnym momencie przez nadmierne dawkowanie lekarstwa spowodowali bezrobocie, nadmierne koszty społeczne” – podsumował.

RPP podwyższyła wczoraj stopy procentowe o 50 pb – stopa referencyjna wynosi od 5 stycznia 2,25%, lombardowa – 2,75%, stopa depozytowa 1,75%, stopa redyskonta weksli 2,30% i stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

Źródło: ISBnews