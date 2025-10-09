Przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych NBP jest, ale listopadowa decyzja nie jest w żaden sposób przesądzona, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Jeśli nastąpią dalsze obniżki, to „ostrożnie”, o 25 pb.

„Decyzje będziemy podejmować z posiedzenia na posiedzenie, tak jak Europejski Bank Centralny, jak wszystkie inne banki. Tak jak w tej chwili to widzę, to taka przestrzeń – jeśli się utrzymają te dobre dane – być może jest. Proszę pamiętać, że w listopadzie będziemy po naszej projekcji listopadowej. To jest taki 'święty’ ten nasz dokument, głęboka analiza gospodarki i podstawowych trendów, z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał i z roku na rok. I na podstawie tej projekcji podejmiemy decyzję w listopadzie. Wszystko jest przed nami. Oczywiście stopy nie mogą maleć w nieskończoność. Zawsze, w zależności od tych zagrożeń widocznych, ta nadwyżka nad stopą inflacji jest. I w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest większa niż na zachodzie Europy – dlatego że się rozwijamy szybko” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Członkowie Rady widzą przestrzeń do obniżek, ale kiedy to nastąpi, to nie wiedzą jeszcze sami. […] Widzą przestrzeń do jeszcze pewnych, niewielkich obniżek. Jeśli będą obniżki, to po 25 [pb], ostrożnie, oglądając się do tyłu, jakie są rezultaty dotychczasowych obniżek. Nie jest ta przestrzeń wielka, ale jakaś tam jest” – dodał później.

Podkreślił, że decyzja w listopadzie nie jest przesądzona.

„Nic nie jest przesądzone. I nie jest tak, że jak dokonaliśmy decyzji teraz, to nie dokonamy jej w listopadzie. Albo jak dokonaliśmy teraz, to w listopadzie też jej dokonamy” – powiedział.

Podkreślił też, że Rada „nie ma żadnych docelowych stóp”, ale sam uważa, że „można iść” w kierunku 4%.

„Gdyby było tak […] jak jest, to jest przestrzeń, żeby te realne stopy zmniejszyć, czyli żeby obniżyć nominalne, jeśli ta inflacja jest 2,9 [%] na przykład. […] Myślę, że w kierunku tych 4% można iść, jeśli się utrzyma inflacja w ten sposób” – powiedział Glapiński.

Rada wczoraj postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

– stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;

– stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;

– stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 4,55% w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.

Źródło: ISBnews