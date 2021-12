Jest „wysokie” prawdopodobieństwo, że od 1 lutego 2022r. wprowadzona zostanie 0-proc. stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe na okres co najmniej 6 miesięcy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Z końcem listopada informował, że wystosował pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

„Jednocześnie też do Komisji Europejskiej skierowałem pismo o możliwość zastosowania 0-procentowej stawki na żywność, na podstawowe artykuły żywnościowe. […] Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do 0% na co najmniej pół roku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał też, że ze względu na brak możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do 0%, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.

Źródło: ISBnews