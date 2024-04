Premier Donald Tusk zadeklarował, że jest spokojny co do trafności diagnozy minister przemysłu Marzeny Czarneckiej odnośnie aktywów węglowych wchodzących obecnie w skład spółek energetycznych.

„Mam zaufanie do pani minister, to naprawdę jest bardzo kompetentna i dużo czasu poświęca – nie tylko dlatego, że siedziba Ministerstwa jest w Katowicach – ale spędziła ostatnio godziny, a nawet dziesiątki godzin na rozmowach i z menedżerami spółek odpowiedzialnych za ten sektor, i ze związkami zawodowymi, z ekspertami. Więc ja jestem spokojny co do trafności oceny, diagnozy pani minister przemysłu” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał, że nie zna danych i przełożenia „tego dwugłosu” – tj. wypowiedzi minister przemysłu o resortu aktywów państwowych – na notowania spółek energetycznych na GPW oraz komentarza Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) w tej sprawie. Zapowiedział, że będzie musiał przyjrzeć się sytuacji.

Czarnecka powiedziała w rozmowie z dzisiejszą „Rzeczpospolitą”, że Ministerstwo Przemysłu rozważa różne warianty „głębokiego wydzielenia” aktywów węglowych w ramach tej samej grupy energetycznej. Dodała, że resort rozmawia z prawnikami, jak ten proces przeprowadzić.

Zapowiedziała, że następnie resort będzie rozmawiać z bankami, aby wypracować optymalny model, także dla nich do zaakceptowania, żeby finansowały zieloną transformację tychże grup energetycznych.

Wskazała też, że Ministerstwo planuje „przypisać” kopalnie do poszczególnych elektrowni węglowych spółek energetycznych; nie podjęło decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek.

Z kolei MAP podało dziś, że w resorcie trwają analizy dotyczące jednoznacznego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

