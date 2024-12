Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odnotowały nadwyżkę w wysokości 21,1 mld zł na koniec III kwartału 2024 roku wobec planowanych 39,5 mld zł deficytu, poinformowała dyrektor Departamentu Budżetu Państwa Anna Napiórkowska.

„Według danych ze sprawozdań za trzy kwartały, to wykonanie przedstawia się następująco. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 316,2 mld zł, czyli 73,4% planu i po trzech kwartałach dochody jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 51 mld zł, czyli o 19,2% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a wydatki w kwocie 295,2 mld zł, czyli 62,7% planu. I po trzech kwartałach były o 14,9% wyższe w stosunku do ubiegłego roku. Wynik wszystkich budżetów jednostek samorządu terytorialnego to nadwyżka budżetowa w kwocie 21,1 mld zł, przy planowanym deficycie 39,5 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ten wynik jest lepszy o 12,8 mld zł” – powiedziała Napiórkowska podczas posiedzenia sejmowej podkomisji.

Jak informował wcześniej resort, JST odnotowały nadwyżkę w wysokości 21,18 mld zł na koniec II kwartału 2024 r. wobec planowanych 40,61 mld zł deficytu.

Źródło: ISBnews