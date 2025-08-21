Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odnotowały nadwyżkę w wysokości 39,54 mld zł na koniec II kwartału 2025 r. wobec planowanych 42,18 mld zł deficytu, podało Ministerstwo Finansów.

„Według danych ze sprawozdań budżetowych za II kwartały 2025 r., złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

* łączna kwota wykonanych dochodów ogółem wyniosła 249 714 mln zł (tj. 53,4% planu),

* łączna kwota wykonanych wydatków ogółem wyniosła 210 175 mln zł (tj. 41,2% planu),

* budżety JST zamknęły się zbiorczo z nadwyżką w kwocie 39 539 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 42 177 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 49 584 mln zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 16 794 mln zł; łączna kwota zobowiązań zaliczanych do długu publicznego wyniosła w jednostkach samorządu terytorialnego 107 490 mln zł, wskazano też w informacji.

Zadłużenie ogółem JST po II kw. br. wyniosło 107 490 mln zł, podano także.

Źródło: ISBnews