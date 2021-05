Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 187,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 211,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 193,85 mln zł wobec 234,03 mln zł straty rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale tego roku pandemia COVID-19 w dalszym ciągu wywierała znaczący wpływ na światową gospodarkę oraz sytuację w kraju. Oddziaływanie koronawirusa przeniosło się również na działalność grupy kapitałowej JSW SA i osiągane przez nią wyniki. GK JSW zamknęła pierwszy kwartał 2021 roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 179,2 mln zł netto. Natomiast wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w omawianym okresie wyniósł 112,6 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 998,16 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1 964,59 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku wyniosły 917,6 mln PLN, co oznacza spadek o 0,1% w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Spadek ten jest spowodowany uzyskanymi niższymi średnimi cenami sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) o 75,11 PLN/t, tj. o 15,4% oraz węgla do celów energetycznych o 25,48 PLN/t, tj. o 10,3% pomimo wyższego o 0,4 mln ton wolumenu sprzedaży węgla. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 974,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Wyższe przychody z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowane były przede wszystkim wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o 47,41 PLN/t, tj. o 5,7%” – czytamy dalej.

W I kwartale 2021 roku nie odczuwano znaczącego wpływu restrykcji związanych z COVID-19 na działalność handlową Grupy. Widoczne jest zwiększenie zapotrzebowania na produkty Grupy, co przekłada się na spadek zapasów, podano także.

„Grupa kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym 2020 roku. Na bieżąco analizujemy wpływ pandemii koronawirusa na sytuację rynkową i wszelkie sygnały płynące od naszych kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na produkty naszej grupy, a co za tym idzie wielkość przychodów” – podkreśliła prezes JSW Barbara Piontek, cytowana w komunikacie.

„Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty grupy kapitałowej JSW (GK JSW). Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej spółki” – dodała.

Wolumen produkcji węgla w I kw. tego roku został zrealizowany na poziomie ok. 3,4 mln ton i był niższy o około 16,6% r/r.

Jak wskazano, korzystny wpływ na przychody grupy miała średnia cena koksu, która wyniosła 885,60 zł za tonę, tj. była wyższa o 5,7% w skali roku. Dużo niższa – bo aż o 15,4% była średnia cena węgla do celów metalurgicznych, która miała wartość 413,08 zł za tonę.

Wydatki na inwestycje w grupie kapitałowej JSW wyniosły 536,4 mln zł (w ujęciu gotówkowym) w I kw. i były wyższe o 10,1% w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 335,32 mln zł wobec 179,14 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews