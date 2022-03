Wprowadzenie autopoprawki do projektu ustawy o obronie Ojczyzny, zakładającej zwiększenie wydatków na armię do 3% PKB w 2023 r. i ich sukcesywne dalsze zwiększanie w latach następnych zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu tej ustawy.

„Ten program będzie programem drogim, bardzo drogim. Ponieważ chcielibyśmy go zrealizować w ciągu pięciu lat, to trzeba sobie jasno powiedzieć: nie jesteśmy w stanie wykreować takich środków z budżet państwa i z innych źródeł, żeby to zrealizować. Ale w związku z tym konstrukcja tego przedsięwzięcia jest następująca: część wydatków to wydatki budżetowe, przy czym tutaj będzie poprawka 3% PKB do budżetu na zbrojenia już w przyszłym roku, później będziemy to zwiększać. Ale druga część wydatków: te na zakupy uzbrojenia , to będzie potężna część wydatków to będą już wydatki z kredytów.” – powiedział Kaczyński w Sejmie.

„Także bardzo długoletnich, z obligacji, w pewnej mierze także takich, które mogą być umorzone. Krótko mówiąc: to nie będzie takie obciążenie, jakie by wnikało z takich sum, o których – z różnych względów tutaj nie będę mówił, bo w tej chwili nie do końca można je obliczyć” – dodał.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny w wersji przyjętej przez rząd zakładał przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3% w roku 2023 i do 2,5% w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2% PKB w br.)

Ocena skutków regulacji do projektu (w wersji przyjętej przez rząd) zakładała zwiększenie wydatków z budżetu państwa na ten cel o 2 902,3 mln zł w 2023 r., o 6 154,3 mln zł w 2024 r., o 6 515,3 w 2025 r. Łącznie w ciągu dziesięciu – 30 685 mln zł.

Autopoprawka i inne poprawki mają zostać złożone w trakcie dalszych prac nad projektem.

Źródło: ISBnews