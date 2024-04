Kandydatów do Rady Fiskalnej powinna wskazywać Rada Dialogu Społecznego, ocenia minister finansów Andrzej Domański.

„W związku z ostatnimi zmianami w regułach fiskalnych nie było tym razem potrzeby przyjmowania Aktualizacji Programu Konwergencji. Natomiast w Wieloletnim Planie Finansowym znalazły się założenia dwóch istotnych z punktu widzenia transparentności i stabilności finansów publicznych – nowych regulacji. Pierwszą z nich jest regulacja dotycząca powołania Rady Fiskalnej. Rada Fiskalna to organ, który ma monitorować i opiniować przestrzeganie realizacji budżetu oraz opiniować prognozy i założenia makroekonomiczne. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który takiej Rady Fiskalnej do tej pory nie powołał – to istotne zwiększenie transparentności procesu budżetowego. W skład Rady będą wchodziły osoby, eksperci posiadający wiedzę z zakresu finansów publicznych, makroekonomii, zarządzania budżetem. Członkowie Rady Fiskalnej muszą być niezależni, żadna instytucja nie może wydawać im poleceń. Chciałbym, by członków do Rady Fiskalnej wskazywała Rada Dialogu Społecznego” – powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

Przyjęty dziś przez Radę Ministrów „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027” (WPFP) przewiduje m.in. kandydaci na członków Rady Fiskalnej będą wyłaniani w otwartym konkursie, który potwierdzi spełnianie przez kandydatów wymogów dotyczących kompetencji oraz niezależności. Minimalne kompetencje kandydatów zawierają wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz przynajmniej 10-letnie doświadczenie w co najmniej dwóch dziedzinach: finanse publiczne, makroekonomia lub zarządzanie budżetem. Wybierani będą oni co do zasady na 6-letnią kadencję, tak aby rotacja członków Rady następowała stopniowo. Liczba pracowników biura zostanie zawarta w przepisach o Radzie Fiskalnej i zgodnie z założeniami nie powinna wynosić więcej niż 15 osób.

„Mandat Rady Fiskalnej musi być zgodny z zapisami znowelizowanej dyrektywy UE dotyczącej minimalnych wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, konkretnie z jej art. 8 pkt. 4. Oznacza to, że do przyszłych obowiązków Rady Fiskalnej należeć będą:

• opiniowanie prognoz i założeń makroekonomicznych;

• monitorowanie przestrzegania krajowych reguł fiskalnych;

• opiniowanie efektywności krajowych ram budżetowych;

• na stosowne zaproszenie, udział w regularnych wysłuchaniach i dyskusjach w parlamencie.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznej koordynacji polityk gospodarczych i wielostronnego nadzoru budżetowego, które uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97, a także rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Rada na prośbę rządu będzie mogła przedstawiać opinię dotyczącą:

• wyników budżetu przedstawionych w rocznym sprawozdaniu z postępów we wdrażaniu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego;

• czynników leżących u podstaw odchylenia od ścieżki wydatków rekomendowanej przez Radę UE;

• działań podjętych w związku z zaleceniami Rady UE w ramach procedury nadmiernego deficytu oraz uczestniczyć w dialogu z Komisją Europejską mającym na celu ocenę sytuacji ekonomicznej danego państwa” – czytamy w „Planie”.

Źródło: ISBnews