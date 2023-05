Kantar Consumer Index – informujący o bieżącej ocenie oraz prognozach sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych – wzrósł o 6,6 pkt m/m do -29,9 pkt w kwietniu (na skali od -100 do +100), podała firma badawcza Kantar.

„Analizując wynik Consumer Index w marcu możemy zaobserwować zmiany postrzegania gospodarki w kraju z dwóch perspektyw: perspektywy krajowej oraz perspektywy własnego gospodarstwa domowego. W marcu, wśród spadków w obu tych perspektywach, wyróżnia się istotnie większa negatywna zmiana w przypadku finansów gospodarstwa domowego w przyszłości. Skąd taka zmiana w marcu, po bardzo dobrym starcie 2023 roku? Wyniki marcowe wyraźnie wskazują na to, że budżet domowy Polaków ucierpiał na podwyżkach cen związanych z inflacją, czy miesięcznych opłat za media. Do Polaków nie przemawiają niestety prognozy poprawy sytuacji w przyszłości, bo to właśnie szczególnie przyszłość maluje im się w najciemniejszych barwach. Dodatkowo, wysokie ceny żywności są tym bardziej dotkliwe, ponieważ zbliżają się święta, niosące za sobą wyższe niż przeciętnie wydatki. W kwietniu zaobserwujemy, czy już poniesione wydatki wielkanocne wpłyną znacząco na postrzeganie budżetu przez Polaków czy też okażą się mniejsze niż te spodziewane” – skomentowała specjalistka ds. badań społecznych Kantar Public Anna Trząsalska, cytowana w komunikacie.

Ocena stanu gospodarki wzrosła o 5 pkt m/m i wynosi -30 pkt, zaś prognozy poprawiły się o 7 pkt do -27 pkt. Ocena stanu materialnego gospodarstw domowych poprawiła się o 5 pkt do -1 pkt, zaś jej prognoza poprawiła się o 6 pkt do -16 pkt.

Pytania wskaźnikowe od 1994 roku są zadawane w identycznym brzmieniu i kolejności, co zapewnia porównywalność wyników w czasie. W comiesięcznych sondażach uczestniczy reprezentatywna ogólnopolska próba N=1 000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Źródło: ISBnews