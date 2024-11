Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski wobec oczekiwań z maja po 0,2 pkt proc. do 3% w 2024 r. i do 3,6% w 2025 r. Według Komisji, wzrost PKB Polski spowolni do 3,1% w 2026 r.

„Po odbiciu w 2024 r., polska gospodarka ma rosnąć w szybszym tempie w 2025 roku. Przewiduje się, że wzrost będzie wspierany przez silną konsumpcję prywatną i inwestycje, podczas gdy eksport netto będzie miał negatywny wpływ na gospodarkę. Przewiduje się, że wzrost spowolni w 2026 roku. Inflacja spadła w 2024 r., ale przewiduje się jej tymczasowy wzrost w 2025 r. z powodu odmrożenia cen energii. Po wysokim deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r., w horyzoncie prognozy spodziewana jest stopniowa konsolidacja fiskalna” – czytamy w raporcie „Autumn 2024 Economic Forecast: A gradual rebound in an adverse environment”.

KE ocenia, że pozytywny wkład spożycia publicznego wzrośnie w br., podczas gdy wkład inwestycji spadnie z powodu słabszych inwestycji prywatnych. Eksport netto ma mieć negatywny wpływ na wzrost, ponieważ rosnący popyt wewnętrzny ma napędzać import przy niskim eksporcie.

„Prognozuje się, że w 2025 r. realny PKB wzrośnie o 3,6%. Konsumpcja prywatna ma pozostać głównym motorem wzrostu, obok inwestycji, w tym inwestycji publicznych finansowanych przez UE oraz inwestycji związanych z odbudową po powodziach we wrześniu 2024 r. Oczekuje się, że ujemny wkład eksportu netto zmniejszy się ze względu na ożywienie eksportu wraz ze wzrostem gospodarczym u kluczowych partnerów handlowych” – czytamy dalej.

Wzrost gospodarczy spowolni do 3,1% w 2026 r., ponieważ spowolni konsumpcja prywatna i publiczna, a także wzrost inwestycji. Zagrożenia dla prognoz wiążą się głównie z opóźnieniami w realizacji inwestycji publicznych, podała KE.

KE prognozuje średnioroczną inflację CPI na poziomie 3,8% w br. i 4,7% w przyszłym roku.

„Przewiduje się, że inflacja HICP z wyłączeniem cen energii i żywności nieprzetworzonej osiągnie 4,3% w 2024 r. i będzie powoli spadać w 2025 i 2026 r., ponieważ dezinflacja w usługach postępuje stopniowo w warunkach napiętej sytuacji na rynku pracy. Przewiduje się, że inflacja HICP spadnie do 3% w 2026 r. pomimo podwyższonego wzrostu cen usług i żywności” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews