Komisja Europejska proponuje, by 40% energii wytwarzanej w państwach Unii Europejskiej do roku 2030 pochodziło ze źródeł odnawialnych, poinformowała Komisja. Zmiana na ma znaleźć się w nowelizacji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Dotychczasowa dyrektywa z roku 2018 określała udział OZE na poziomie 32% w 2030 r.

KE zwraca uwagę, że kiedy państwa członkowskie przedłożyły swoje krajowe plany w zakresie energii i klimatu (NECP) w 2020 r., skumulowany wpływ 27 planów już przekroczył tę wielkość, a wskaźnik udziału OZE kształtował się na poziomie 33,1-33,7%.

„Jednak wraz ze wzrostem ambicji klimatycznych – osiągnięcie 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. – jasne jest, że cel UE musi być bardziej ambitny. Dzisiejszy wniosek podnosi wiążący na poziomie UE cel dotyczący odnawialnych źródeł energii do 40%. Państwa członkowskie będą musiały zwiększyć swój wkład, aby wspólnie osiągnąć nowy cel, opierając się na ambitnych założeniach określonych w ich odpowiednich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu” – czytamy w komunikacie.

Jednym z celów jest m.in. osiągnięcie do 2030 r. co najmniej 49% udziału energii odnawialnej w energii wykorzystywanej w budynkach. Budynki – według KE – zużywają 40% energii zużywanej w UE i generują około 36% emisji związanych z energią.

Zdaniem Komisji, zwiększenie udziału energii z OZE w budynkach można osiągnąć poprzez elektryfikację bezpośrednią (np. wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z wiatru i słońca lub ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pomp ciepła), bezpośrednie odnawialne ciepło (np. energia geotermalna i otoczenia, energia słoneczna termiczna itp.) lub lokalne systemy ogrzewania i chłodzenia, które mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii, a także ciepło i chłód odpadowy z procesów sektora przemysłowego i usługowego, podano także.

Komisja wskazuje, że OZE będzie odgrywać dużą rolę w transporcie drogowym, a czysty wodór i paliwa syntetyczne na bazie wodoru, a także zaawansowane biopaliwa będą miały kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji sektora lotniczego i morskiego. (Udział OZE w sektorze transportu w 2019 r. wynosił tylko około 9%).

KE zwraca też uwagę na paliwa odnawialne, które zapewniają największe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wyznacza 13% cel zmniejszenia emisyjności transportu, w tym międzynarodowych paliw lotniczych i transportu morskiego. Zwiększa wskaźnik dla zaawansowanych biopaliw do 2,2% zużycia energii w sektorze transportu i wprowadza cel 2,6% dla wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru w tym sektorze.

Wniosek legislacyjny Komisji zakłada też nowe zachęty do wdrażania infrastruktury niezbędnej dla pojazdów elektrycznych.

Wniosek Komisji nie określa, które technologie należy stosować, ale wyznacza cele dla głównych sektorów gospodarki przyczyniających się do popytu na energię:

Zwiększa cele odnawialne: dla transportu (redukcja emisji gazów cieplarnianych o 13%) na ogrzewanie i chłodzenie (wiążący roczny wzrost o 1,1 punktu procentowego na poziomie krajowym)

Ustala cele orientacyjne: dla przemysłu (1,1 punktu procentowego roczny wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych) dla budynków (co najmniej 49% udziału energii odnawialnej)



Dyrektywa wprowadza cele cząstkowe dla odnawialnego wodoru i paliw syntetycznych na bazie wodoru:

w transporcie (2,6% dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego)

w przemyśle (50% udział energii odnawialnej w zużyciu wodoru)

KE zaznaczyła, że cele te są zgodne z ambicją strategii wodorowej polegającej na wprowadzeniu 40 GW mocy elektrolizera do 2030 r.

Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., UE będzie musiała co roku inwestować w system energetyczny o 392 mld euro więcej niż w latach 2011-2020. Efektywność energetyczna boryka się z luką inwestycyjną, szacowaną na około 165 mld euro. Są to dodatkowe inwestycje potrzebne co roku w sektorze budowlanym (odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna) w latach 2021-2030.

KE przypomniała, że 30% wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przeznacza się na wydatki związane z klimatem. Znaczna część funduszy polityki spójności będzie nadal kierowana na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i renowację budynków.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z budżetem w wysokości 17,5 mld euro, złagodzi społeczne i gospodarcze koszty wynikające z przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, w tym poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i renowację budynków, które przyniosą liczne korzyści tworzenie lokalnych miejsc pracy, ograniczanie zanieczyszczenia i trwałe przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.

