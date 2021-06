Komisja Europejska przedstawi do końca 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie rozszerzenia zakazu chowu klatkowego m.in. na króliki, kury nioski, przepiórki, kaczki i gęsi, poinformowała Komisja, która przyłączyła się do inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie.

Pod europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” (Zakończmy epokę klatek) zebrano ponad 1 mln podpisów z różnych państw.

„W odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską Komisja zobowiązuje się do przedstawienia do końca 2023 r. wniosku ustawodawczego w sprawie stopniowego znoszenia i ostatecznie zakazu stosowania systemów klatkowych w odniesieniu do wszystkich zwierząt wymienionych w tej inicjatywie” – czytamy w komunikacie.

Wniosek Komisji ma dotyczyć w szczególności:

zwierząt już objętych prawodawstwem: kur niosek, loch i cieląt;

innych zwierząt wymienionych w europejskiej inicjatywie obywatelskiej: królików, młodych kur, hodowlanych kur niosek, hodowlanych kur brojlerów, przepiórek, kaczek i gęsi. W przypadku tych zwierząt Komisja zwróciła się już do EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) o uzupełnienie istniejących dowodów naukowych w celu określenia warunków koniecznych do wprowadzenia zakazu stosowania klatek.

„Zrównoważony system żywnościowy nie może istnieć bez wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. […] Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu”, wspierana przez nową wspólną politykę rolną, będą miały kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe. Ta inicjatywa obywatelska jedynie potwierdza, że transformacja taka stanowi również odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie na bardziej etyczne i zrównoważone rolnictwo” – powiedział komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

W ramach strategii od pola do stołu Komisja zobowiązała się już do zaproponowania przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, w tym przepisów dotyczących transportu i hodowli, które obecnie poddawane są ocenie, mającej się zakończyć do lata 2022 r.

Komisja podkreśliła, że nowa wspólna polityka rolna zapewni wsparcie finansowe i zachęty – takie jak nowy instrument dotyczący ekoprogramów – aby pomóc rolnikom w przejściu na obiekty bardziej przyjazne zwierzętom zgodnie z nowymi normami, podano także.

Ponadto państwa członkowskie będą mogły korzystać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wesprzeć rolników w dostosowaniu się do systemów bezklatkowych.

KE wskazała, że zaprzestanie stosowania klatek będzie wymagało zmian w obecnych systemach rolniczych i zapowiedziała, że rozważy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe skutki środków, które mają zostać wprowadzone, przed końcem 2022 r.

W związku z tym konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone najpóźniej na początku 2022 r. , podano także.

Komisja ma ocenić wykonalność dążenia do wprowadzenia w życie proponowanego prawodawstwa od 2027 r.

Europejska inicjatywa obywatelska (EIO) została uruchomiona w kwietniu 2012 r. jako środek umożliwiający obywatelom określanie programu działań w wielu obszarach polityki. Uczestnicząc w takiej inicjatywie, milion obywateli z przynajmniej siedmiu państw członkowskich UE może wezwać Komisję Europejską do zaproponowania środków prawnych w dziedzinach należących do kompetencji Komisji.

Komisja otrzymała do tej pory 104 wnioski o uruchomienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 81 spośród tych wniosków dotyczyło obszarów kompetencji UE i zostało zarejestrowanych. Do tej pory sześć z nich osiągnęło próg miliona podpisów i zostało przedłożonych Komisji.

Pierwsze przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt zostały przyjęte w 1974 r. i od tego czasu były zmieniane i rozszerzane. Obecne ramy prawne dotyczące trzymania zwierząt gospodarskich obejmują ogólną dyrektywę dotyczącą ochrony zwierząt hodowanych oraz cztery dyrektywy szczegółowe. Dyrektywa ogólna określa ogólne zasady i pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie przyjmowania bardziej rygorystycznych przepisów, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami UE. Cztery dyrektywy szczegółowe regulują dobrostan kur niosek, brojlerów, cieląt i świń.

