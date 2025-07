Komisja Europejska przedstawiła propozycję wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2028-2034. Jest to budżet o wartości 2 bilionów euro, poinformowała szefowa Komisji Ursula von der Leyen.

„Jest to budżet, który odpowiada ambicjom Europy, stawia czoła europejskim wyzwaniom i wzmacnia naszą niezależność. Budżet jest większy, mądrzejszy i ostrzejszy. Jest to budżet, który służy naszym obywatelom i naszym przedsiębiorstwom, naszym partnerom i naszej przyszłości. Kolejne WRF będą najambitniejszymi, jakie kiedykolwiek zaproponowano. Są bardziej strategiczne, elastyczne i przejrzyste. Inwestujemy więcej w naszą zdolność reagowania i niezależność. Jednak, co najważniejsze, składki państw członkowskich do budżetu UE pozostaną na stałym poziomie” – powiedziała von der Leyen podczas konferencji prasowej.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła kluczowe obszary objęte budżetem, w

„Zacznę od pierwszego: inwestowania w ludzi, państwa członkowskie i regiony. Podstawą są tu krajowe i regionalne plany partnerstwa o wartości 865 mld euro. Są one podstawą inwestycji i reform. […] W centrum tych krajowych i regionalnych planów partnerstwa pozostaje rolnictwo i spójność. Są to główne filary europejskiej solidarności i inwestycji w model europejski. Zabezpieczamy 300 mld euro na wsparcie dochodów rolników. Obejmuje to podwojenie rezerwy rolnej, aby chronić źródła utrzymania naszych rolników” – wymieniła von der Leyen.

„W obszarze spójności zabezpieczamy środki dla regionów słabiej rozwiniętych, tak aby inwestycje w tych regionach wyniosły co najmniej 218 mld euro. Na rybołówstwo przeznaczono co najmniej 2 mld euro” – dodała.

Komisja proponuje ponadto m.in. potrojenie inwestycji w migrację i zarządzanie granicami, a także Funduszu Solidarności, „abyśmy mogli działać szybko i zdecydowanie w przypadku klęsk żywiołowych”, wskazała też przewodnicząca.

„Proponujemy 131 mld euro na obronę i przestrzeń kosmiczną w ramach Funduszu na rzecz Konkurencyjności. To 5 razy więcej niż obecnie. Wzmocni to naszą bazę przemysłową i nasze możliwości” – zadeklarowała również von der Leyen.

Dotychczas wieloletnie ramy finansowe (WRF) przyjmowano sześciokrotnie, w tym na lata 2021-2027.

Źródło: ISBnews