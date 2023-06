Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek w sprawie nowych zasobów własnych, zakładający wprowadzenie tzw. mechanizmu dostosowywania cen na granicach z emisjami dwutlenku węgla (CBAM), wkładu państw członkowskich, obliczanego na podstawie nadwyżki operacyjnej brutto dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych oraz korekty handlu do uprawnień emisjami (ETS), wynika z informacji Komisji.

„Wniosek uzupełnia i aktualizuje pakiet zasobów własnych w stosunku do budżetu, rozwiązania te zaproponowano jeszcze w grudniu 2021 r.” – wskazano w komunikacie.

Zaproponowano wówczas trzy źródła dochodów: jedno oparte na dochodach z handlu uprawnieniami do emisji (ETS), jedno czerpiące z zasobów generowanych przez proponowany unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z tytułu emisji dwutlenku węgla oraz jedno oparte na udziale w zyskach rezydualnych korporacji – przydzielone państwom członkowskim UE na mocy porozumienia OECD/G20 w sprawie realokacji praw podatkowych.

Po wejściu w życie ten koszyk nowych zasobów własnych zapewni odpowiednie długoterminowe finansowanie budżetu, w tym spłatę NextGenerationEU, podała Komisja.

Parlament Europejski, Rada i Komisja wspólnie uzgodniły w 2020 r., że należy zaproponować zasoby własne powiązane z sektorem przedsiębiorstw. Nowe statystyczne zasoby własne oparte na zyskach przedsiębiorstw będą miały charakter tymczasowy i zostaną zastąpione ewentualnym wkładem Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), jeżeli takie rozwiązania zostaną jednogłośnie przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie.

Zaproponowane przez Komisję zasoby własne zostaną obliczone jako 0,5% hipotetycznej podstawy zysku przedsiębiorstwa UE, wskaźnika obliczanego przez Eurostat na podstawie statystyk rachunków narodowych.

KE podkreśla, że nie jest to podatek nakładany na przedsiębiorstwa, ale wkład krajowy wpłacany przez państwa członkowskie na podstawie nadwyżki operacyjnej brutto dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych, co ma pomóc zbilansować koszyk zasobów własnych i zdywersyfikować źródła dochodów budżetu UE.

Według szacunków KE statystyczne zasoby własne z zysków przedsiębiorstw zapewniłyby dochody od 2024 r. w wysokości około 16 mld euro (w cenach z 2018 r.) rocznie.

KE zwraca uwagę, że po wzroście ceny uprawnień do emisji do około 80 euro za tonę CO2 w 2022 r. (z 55 euro w 2021 r.), dochody państw członkowskich z systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) podwoiły się w ciągu dwóch lat do prawie 30 mld euro w 2022.

„Oczekuje się, że w nadchodzących latach ceny utrzymają się znacznie powyżej 55 euro za tonę CO2 w porównaniu ze swoją pierwotną propozycją z grudnia 2021 r.” – podkreśliła Komisja.

Zaproponowała podwyższenie stawki poboru zasobów własnych opartych na ETS do 30% wszystkich dochodów generowanych przez unijny handel uprawnieniami do emisji, z pierwotnie proponowanych 25%. KE zakłada, że począwszy od 2024 r. przyniesie to dochody do budżetu UE w wysokości około 7 mld euro (w cenach z 2018 r.). Oczekuje się, że od 2028 r. kwota wpływów wzrośnie do około 19 mld euro rocznie, kiedy do budżetu UE trafi również część dochodów z nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (obejmą one budownictwo, transport drogowy i inne sektory).

Komisja zaproponowała również dostosowanie techniczne do ram kontroli mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM), aby dostosować swój pierwotny wniosek dotyczący zasobów własnych. Oczekuje się, że od 2028 r. to źródło dochodów będzie generować około 1,5 mld euro rocznie dla budżetu UE.

Wniosek KE ma być teraz negocjowany z państwami członkowskimi w Radzie w sprawie nowej generacji zasobów własnych budżetu. Chociaż pierwotnie wniosek w sprawie nowych zasobów własnych miał zostać złożony do 2024 r., Komisja postanowiła przedstawić go wcześniej. Wezwała Radę do przyspieszenia tych negocjacji.

Źródło: ISBnews