Komisja Europejska podjęła decyzję o udostępnieniu 248 mln euro pięciu państwom członkowskim, które przyjmują dużą liczbę uchodźców, w tym Polsce, w celu wsparcia ich systemów przyjmowania i zarządzania granicami, poinformowała Komisja.

„Decyzja jest następstwem globalnego wydarzenia z 9 kwietnia 'Stand Up for Ukraine’, podczas którego Komisja przeznaczyła do 400 mln euro na wsparcie uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich” – czytamy w komunikacie.

Wsparcie dotyczy Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Czech.

Państwa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze, aby zapewnić pomoc, taką jak żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, jednocześnie zwiększając swoją zdolność do zarządzania zewnętrznymi granicami UE, podano także.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz władze lokalne i regionalne również odgrywają kluczową rolę w oferowaniu pomocy, a zatem państwa członkowskie będą musiały zapewnić, aby te nadzwyczajne środki również do nich trafiły, podkreślono.

Aby zapewnić szybkie wydatkowanie środków bez dużych obciążeń administracyjnych, Komisja będzie udostępniać środki na podstawie osiągniętych wyników, a nie rzeczywistych kosztów. Aby nadal wspierać potrzeby w zakresie przyjmowania uchodźców, Komisja udostępni pozostałe 152 mln euro.

Źródło: ISBnews