Komisja Europejska wezwała cztery państwa członkowskie, w tym Polskę, do transpozycji zmian do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i do zakończenia wdrażania innych środków wprowadzonych przez rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych, podała Komisja. Wezwania takie dotyczy także Belgii, Hiszpanii i Portugalii.

„Rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zakresu dawnego rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (rozporządzenie (UE) 2015/847) oraz zmienia czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu wprowadzenia nowych wymogów dotyczących informacji towarzyszących transferom kryptoaktywów. Celem jest lepsze zapobieganie praniu pieniędzy poprzez niewłaściwe wykorzystywanie kryptoaktywów” – czytamy w komunikacie.

Ponadto w rozporządzeniu w sprawie transferu środków pieniężnych zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby krajowe ramy prawne przewidywały niezbędne przepisy dotyczące sankcji i środków administracyjnych w przypadku naruszenia tego rozporządzenia.

„Cztery państwa członkowskie nie zgłosiły transpozycji zmian wprowadzonych do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie zakończyły wdrożenia rozporządzenia w sprawie kar administracyjnych i innych środków w terminie do dnia 30 grudnia 2024 r. Komisja kieruje zatem do Belgii, Hiszpanii, Polski i Portugalii wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję” – czytamy dalej.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii.

Źródło: ISBnews