Komisja Europejska wezwała trzy państwa unijne, w tym Polskę, do prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie broni palnej, podała Komisja. Takie same wezwania skierowano do Chorwacji i Luksemburga.

„Dyrektywa w sprawie broni palnej ustanawia wspólne minimalne normy dotyczące nabywania, posiadania i wymiany handlowej broni palnej do użytku cywilnego, na przykład broni palnej wykorzystywanej do strzelectwa sportowego i myślistwa. Przepisy dyrektywy te umożliwiają zgodne z prawem używanie i przemieszczanie w UE broni palnej, jej istotnych komponentów i amunicji do użytku cywilnego. Jednocześnie w dyrektywie utrzymano wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony przed czynami przestępczymi i nielegalnym handlem bronią palną. W związku z tym Komisja kieruje do Chorwacji, Luksemburga i Polski wezwania do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję” – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Źródło: ISBnews