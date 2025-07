Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącej odpadów trafiających na składowisko, podała Komisja.

Dyrektywą ustanowiono normy dotyczące składowisk, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzkiego, wody, gleby i powietrza. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą zastosować środki w celu zapewnienia, aby składowane były wyłącznie odpady przetworzone. Dyrektywa w sprawie składowania odpadów określa cel polegający na ograniczeniu składowania odpadów komunalnych do 10 % do 2035 r., zakazuje od 2030 r. składowania odpadów nadających się do recyklingu lub innego odzysku oraz określa zasady obliczania osiągnięcia celu w zakresie ograniczenia składowania odpadów, podano.

„Polska nie ustanowiła odpowiednich zasad obliczania wskaźników składowania. Ponadto niektóre normy dotyczące składowania i odbioru rtęci metalicznej oraz niektóre elementy procedur kontroli i monitorowania w odniesieniu do eksploatacji składowiska i fazy poeksploatacyjnej nie zostały prawidłowo transponowane. Niedociągnięcia te będą miały negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, zwłaszcza w miejscach, w których znajdują się składowiska odpadów. Komisja kieruje zatem do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwo to ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję” – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Źródło: ISBnews