Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezastosowaniem się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 września 2023 r., podała Komisja. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła swoje obowiązki wynikające z dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, wprowadzając do prawa krajowego odstępstwa, które nie są przewidziane w dyrektywach.

„Unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych wymagają od instytucji zamawiających udzielania zamówień publicznych powyżej określonego progu, przy pełnym poszanowaniu zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji. Orzeczenie Trybunału dotyczy zwolnień z obowiązku przedstawienia dokumentów bezpieczeństwa na mocy polskiego prawa zamówień publicznych. Trybunał stwierdził, że Polska dodała do polskiego prawa zamówień publicznych wyłączenia, które nie były zgodne z przepisami UE i w związku z tym nie dokonała prawidłowej transpozycji unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Komisja kieruje zatem do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia na podstawie art. 260 TFUE, a państwo to ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję” – czytamy w komunikacie.

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych.

Źródło: ISBnews