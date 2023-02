Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w związku z niepełną transpozycją przepisów UE dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, podała Komisja.

„W dyrektywie wyznaczono ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanawia ona wiążący unijny cel udziału energii odnawialnej na poziomie co najmniej 32% do 2030 r. i określa środki mające na celu zapewnienie racjonalnego pod względem kosztów wspierania energii ze źródeł odnawialnych oraz uproszczenie procedur administracyjnych na potrzeby projektów w dziedzinie energii odnawialnej” – czytamy w komunikacie.

Ułatwia również uczestnictwo obywateli w transformacji energetycznej i określa konkretne cele dotyczące zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, chłodnictwie oraz transporcie do 2030 r., wskazano.

Termin wdrożenia dyrektywy upłynął w czerwcu 2021 r. Oprócz Polski, uzasadniona opinia została również skierowana do Łotwy.

Wcześniej Komisja skierowała do obu państw członkowskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Teraz przypomniała, że na wypełnienie obowiązku transpozycji i powiadomienie Komisji jest dwa miesiące. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews