Komisja Europejska wezwała Polskę do wywiązania się z obowiązku współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości podatkowej dochodów realizowanych za pośrednictwem platform cyfrowych, wzywając do usunięcia uchybienia w tej sprawie, podała Komisja.

„Dyrektywa UE 2021/514 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) wprowadziła od 1 stycznia 2023 r. nowe zasady przejrzystości podatkowej transakcji na platformach cyfrowych. Celem jest lepsze określenie sytuacji, w których należy zapłacić podatek” – czytamy w komunikacie.

Sprawozdawczość powinna odbywać się w dwóch etapach. Po pierwsze, platformy internetowe zostały zobowiązane do gromadzenia informacji o dochodach uzyskanych przez osoby fizyczne i firmy w całym 2023 r. i raportowania ich do państwa członkowskiego platformy. Następnie to państwo członkowskie musiało wymienić te informacje do dnia 29 lutego 2024 r., podano także.

W ocenie Komisji, terminowa sprawozdawczość i wymiana mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania w Unii i sprawnego funkcjonowania DAC7 we wszystkich państwach członkowskich. Polska nie dopełniła swojego obowiązku wymiany niezbędnych informacji z organami podatkowymi innych państw członkowskich, co – według Komisji – utrudnia im egzekwowanie lokalnych przepisów podatkowych.

Stąd wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć wskazanych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.

Źródło: ISBnews